Полиция установила личность захватившего заложников в Калифорнии

СЕГОДНЯ 06:34 2018-03-10T06:34:04+03:00

Имя преступника пока не разглашается

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В городе Йонтвил штата Калифорния вооруженный мужчина по-прежнему удерживает в заложниках трех человек. Как сообщил шериф округа Напа Джон Робертсон, полиции удалось установить личность напавшего преступника, но обнародовать его имя пока не может.

Правоохранители пока не смогли установить контакт со злоумышленником, хотя пытались неоднократно поговорить с ним. По словам шерифа, в заложниках находятся сотрудники дома ветеранов и инвалидов, в котором произошло нападение, передает Reuters.

Сенатор штата Билл Додд, сообщил журналистам, что калифорнийский боевик был членом реабилитационной программы для ветеранов, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством или ПТСР.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в пятницу неизвестный вооруженный мужчина взял заложников в доме для престарелых ветеранов и инвалидов-участников войн. Нападавший был в бронежилете и с винтовкой. Он произвел несколько выстрелов. Прибывшие на место полицейские оцепили место.