Биатлонистка Румянцева первая из российских атлетов завоевала золото на Паралимпиаде

СЕГОДНЯ 07:18 2018-03-10T09:05:33+03:00

Второе место в гонке на шесть километров у другой россиянки - Милениной

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Российская спортсменка Екатерина Румянцева пришла на финиш первой во время гонки на шесть километров с раздельным стартом в классе "стоя" на паралимпийских играх в Пхенчхане.

Трассу биатлонистка прошла за 17 минут 6,1 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Следом за Румянцевой идет тоже россиянка Анна Миленина. Она уступила лидеру гонки 15,7 секунды и не допустила ни одного промаха. На третьем месте украинская спортсменка Людмила Ляшенко (+38,3 секунды; 1 промах).

Еще две россиянки в этом соревновании заняли 11-е и 14-е места. Наталья Братюк показала результат + 2.54,5 секунды и один промах, а Юлия Михеева - +4.48,1 и два промаха.

Серебряный призер Паралимпиады-2018 Анна Миленина. Фото: ТАСС/ Thomas Lovelock/IOC

Отметим, что 27-летняя Румянцева дебютировала на Паралимпиаде, а 31-летняя Миленина является четырехкратной паралимпийской чемпионкой в лыжных гонках, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, 9 марта в южнокорейском Пхенчхане открылись XII зимние Паралимпийские игры. Они будут идти 10 дней. За это время разыграют 80 комплектов медалей в шести видах спорта. Спортсмены будут соревноваться в биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, сноуборде, следж-хоккее и керлинге на колясках.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России.

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