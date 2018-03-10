2018-03-10T09:05:33+03:00
Спорт

Биатлонистка Румянцева первая из российских атлетов завоевала золото на Паралимпиаде

Второе место в гонке на шесть километров у другой россиянки - Милениной
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Екатерина Румянцева на победной дистанции Фото: Владимир Смирнов/ТАССЕкатерина Румянцева на победной дистанции Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Изменить размер текста:

Российская спортсменка Екатерина Румянцева пришла на финиш первой во время гонки на шесть километров с раздельным стартом в классе "стоя" на паралимпийских играх в Пхенчхане.

Трассу биатлонистка прошла за 17 минут 6,1 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Следом за Румянцевой идет тоже россиянка Анна Миленина. Она уступила лидеру гонки 15,7 секунды и не допустила ни одного промаха. На третьем месте украинская спортсменка Людмила Ляшенко (+38,3 секунды; 1 промах).

Еще две россиянки в этом соревновании заняли 11-е и 14-е места. Наталья Братюк показала результат + 2.54,5 секунды и один промах, а Юлия Михеева - +4.48,1 и два промаха.

Серебряный призер Паралимпиады-2018 Анна Миленина. Фото: ТАСС/ Thomas Lovelock/IOC

Серебряный призер Паралимпиады-2018 Анна Миленина. Фото: ТАСС/ Thomas Lovelock/IOC

Отметим, что 27-летняя Румянцева дебютировала на Паралимпиаде, а 31-летняя Миленина является четырехкратной паралимпийской чемпионкой в лыжных гонках, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, 9 марта в южнокорейском Пхенчхане открылись XII зимние Паралимпийские игры. Они будут идти 10 дней. За это время разыграют 80 комплектов медалей в шести видах спорта. Спортсмены будут соревноваться в биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, сноуборде, следж-хоккее и керлинге на колясках.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Биатлонистка Лысова принесла сборной России второе золото на Паралимпиаде-2018

Она победила в гонке на шесть километров среди спортсменок с нарушением зрения (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СМИ: Трамп готов дать показания по «российскому делу»
Тиллерсон отменил мероприятия в Кении из-за плохого самочувствия
Губернатор Калифорнии выразил соболезнования в связи с гибелью заложников в доме ветеранов
Путин видел свои фотографии верхом на медведе
Биатлонистка Лысова принесла сборной России второе золото на Паралимпиаде-2018
Путин назвал «фейковыми новостями» сообщения о применении химоружия Дамаском
Директор «Современника» пообещал разобраться в скандале с Ефремовым
Трамп назвал жестокими кадры из видеоигры с расстрелом пассажиров в аэропорту
СМИ: все заложники в доме ветеранов в США погибли
Погода в Москве на 10 марта 2018 года: в столице ожидается снег и до -6 градусов
Полиция установила личность захватившего заложников в Калифорнии
Путин: РФ не поощряет вмешательство в выборы в других странах
Белый дом озвучил условие встречи Трампа с Ким Чен Ыном
Умер нобелевский лауреат в области генетики Джон Салстон
Трамп и Си Цзиньпин договорились сохранять санкции против КНДР
Израильские истребители вторглись в воздушное пространство Ливана
Первые 13 боевиков покинули Восточную Гуту через гуманитарный коридор
Ракета-носитель «Союз» вывела на орбиту четыре спутника связи