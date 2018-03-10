2018-03-10T07:23:36+03:00
Москва

Погода в Москве на 10 марта 2018 года: в столице ожидается снег и до -6 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 10 марта 2018 года
Дарья ИВАШКИНА
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В конце зимы и начале весны Москва пережила целых два рекордных снегопадаВ конце зимы и начале весны Москва пережила целых два рекордных снегопадаФото: Алексей ФОКИН
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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 10 марта 2018 года. Так, в субботу температура воздуха в столице составит -4…-6 градусов. При этом в мегаполисе будет облачно с прояснениями. Кроме того, в городе ожидается небольшой, местами умеренный снег: как обещают специалисты, в течение дня выпадет порядка трех сантиметров снега. Ветер же будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

А в ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до -10…-12 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток в городе также не обойдется без осадков.

Кстати, напомним, в конце зимы и начале весны Москва пережила целых два рекордных снегопада. Как сообщал сайт kp.ru, в самом начале февраля на город обрушился настоящий «снегопад века»: за два дня высота сугробов в столице выросла до 55 сантиметров.

А 4 марта мегаполис накрыл снегопад, который стал самым сильным для этого мартовского дня за всю историю метеонаблюдений, то есть за 123 года.

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