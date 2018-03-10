2018-03-10T09:18:22+03:00
В мире

СМИ: все заложники в доме ветеранов в США погибли

Также полиция нашла в здании и тело самого захватчика
Дарья ИВАШКИНА
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СМИ: все заложники в доме ветеранов в США погиблиСМИ: все заложники в доме ветеранов в США погиблиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 10 марта, стали известны подробности захвата заложников в доме ветеранов, расположенном в американском городе Юнтвиль (штат Калифорния).

Как выяснилось, вооруженный мужчина спокойно проник в здание во время праздничного мероприятия, на котором присутствовали от 10 до 15 человек. При этом он позволил некоторым участникам торжества покинуть помещение. В заложники он взял только трех женщин.

Затем начались многочасовые переговоры с преступником. Однако безуспешно. В результате злоумышленник убил трех своих заложниц: полиция уже обнаружила их тела. Кроме того, в доме ветеранов было найдено и тело самого захватчика, передает CNN.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее полиция попросила жителей Юнтвиля не приближаться к дому ветеранов. Отмечалось, что сразу после захвата здания территория комплекса была окружена силовиками.

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