Директор «Современника» пообещал разобраться в скандале с Ефремовым

СЕГОДНЯ 07:59 2018-03-10T07:59:50+03:00

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Директор театра «Современник» Игорь Попов прокомментировал скандал в самарском театре, главным героем которого стал Михаил Ефремов. Он заявил, что в субботу, 10 марта, будет разбираться в ситуации.

Как отметил Попов, все произошло на гастролях театра в Самаре, и сам он при этом не присутствовал. «Я не был в Самаре на гастролях и не знаю, что там произошло. Поэтому и комментировать ничего не могу. Артисты только сегодня (в пятницу, 9 марта) вернулись в Москву, поэтому разбираться будем завтра (в субботу)», - сказал директор «Современника» в минувшую пятницу РИА Новости.

Кстати, о самом скандале сообщила «Комсомольская правда-Самара». Как выяснилось, накануне Михаил Ефремов задержал спектакль в Самаре и послал всех присутствовавших в зале матом. Причем зрители посчитали, что артист был пьян.

А жена актера Софья Кругликова, комментируя скандал, заявила, что ее муж - «человек веселый», но «всегда жестко отвечает на хамство».