2018-03-10T08:20:12+03:00
Политика

Путин назвал «фейковыми новостями» сообщения о применении химоружия Дамаском

Как заметил глава нашего государства, отравляющие вещества в Сирии используют террористы
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин, общаясь с американскими журналистами, прокомментировал сообщения о химических атаках в Сирии. Он назвал сообщения о применении химоружия властями арабской республики «фейковыми новостями». По его словам, отравляющие вещества в САР используют террористы, чтобы обвинить в этом главу страны Башара Асада.

«Мы знаем о планах боевиков представить дело так, будто это дело правительства Сирии», - сказал российский лидер, добавив, что цель боевиков - сосредоточить силы в борьбе с Асадом. При этом глава нашего государства напомнил, что Дамаск уже давно уничтожил свои запасы химического оружия.

Также Путин указал на то, что случаи применения отравляющих веществ в Сирии так и не были расследованы. «Мы требуем полномасштабного расследования», - заявил президент в интервью телеканалу NBC.

Отметим, в последнее время в США все чаще звучат обвинения в адрес России, которая, по версии Вашингтона, несет ответственность за химические атаки в Сирии, якобы совершаемые Дамаском. А ранее в марте, как сообщал сайт kp.ru, появилась информация о планах американского лидера Дональда Трампа «наказать» Асада.

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