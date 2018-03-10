Путин видел свои фотографии верхом на медведе

СЕГОДНЯ 08:54 2018-03-10T08:54:25+03:00

При этом российский лидер заверил, что никогда не скакал на хищниках [видео]

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Президент России Владимир Путин, общаясь с американскими журналистами, признался, что видел свои фотографии, на которых он изображен скачущим верхом на медведе. Однако, как заверил глава нашего государства, он никогда не делал ничего подобного.

«Я никогда не скакал на медведе, но такие фото существуют», - заметил Путин.

Также российский лидер отметил, что нормально относится к тому, что на некоторых фото со своего отпуска он запечатлен без футболки. При этом он подчеркнул, что у него есть множество снимков в рабочей атмосфере, но они привлекают гораздо меньше внимания.

«У меня много фотографий в рабочей атмосфере, но никто ими не интересуется», - сказал российский президент в интервью телеканалу NBC.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, не так давно Путин действительно повстречал медведя. Причем эта встреча попала на видео. На кадрах видно, как хищник прошел совсем рядом с главой нашего государства, когда тот рыбачил во время отдыха.

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