2018-03-10T09:16:55+03:00
В мире

Губернатор Калифорнии выразил соболезнования в связи с гибелью заложников в доме ветеранов

Глава американского штата подтвердил, что в результате захвата учреждения погибли три его сотрудницы
Дарья ИВАШКИНА
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Ранее вооруженный мужчина взял в заложники трех сотрудниц крупнейшего в США дома ветеранов в ЮнтвилеРанее вооруженный мужчина взял в заложники трех сотрудниц крупнейшего в США дома ветеранов в ЮнтвилеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 10 марта, губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун подтвердил гибель заложников в доме ветеранов, расположенном в городе Юнтвиль. При этом политик выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Глубоко опечалены ужасным насилием в доме ветеранов Юнтвила, которое трагически унесло жизни трех человек, посвятивших себя помощи нашим ветеранам. Мы сочувствуем их родным и близким и всему сообществу Юнтвила», - говорится в заявлении главы штата.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 7 марта, вооруженный мужчина взял в заложники трех сотрудниц крупнейшего в США дома ветеранов в Юнтвиле. А чуть позднее стало известно, что все три женщины были убиты. Кроме того, полиция обнаружила на территории дома ветеранов и тело самого захватчика.

По данным СМИ, преступник принимал участие в программе для бывших военнослужащих с эмоциональными травмами. Однако две недели назад он был исключен из этой программы.

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