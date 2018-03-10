2018-03-10T09:41:36+03:00
В мире

Тиллерсон отменил мероприятия в Кении из-за плохого самочувствия

По словам замглавы Госдепа, госсекретарь «неважно себя чувствует после нескольких дней работы над серьезными темами»
Дарья ИВАШКИНА
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Госсекретарь США Рекс ТиллерсонГоссекретарь США Рекс ТиллерсонФото: REUTERS
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В субботу в СМИ появилась информация о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который в минувший вторник, 6 марта, отправился в свое первое африканское турне, отменил все мероприятия в Кении из-за плохого самочувствия. Об этом журналистам сообщил заместитель главы Госдепа Стивен Голдстейн.

«Госсекретарь неважно себя чувствует после нескольких дней работы над серьезными темами, <...> среди которых КНДР, и отменил все мероприятия на субботу», - приводит слова замруководителя американского внешнеполитического ведомства Reuters.

Между тем, как заметил Голдстейн, некоторые запланированные на 10 марта мероприятия могут быть просто перенесены на более поздний срок.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе Тиллерсон начал свое первое турне по африканским странам. Отмечалось, что с 6 по 13 марта он должен посетить Чад, Джибути, Эфиопию, Кению и Нигерию.

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