Тиллерсон отменил мероприятия в Кении из-за плохого самочувствия

СЕГОДНЯ 09:41 2018-03-10T09:41:36+03:00

По словам замглавы Госдепа, госсекретарь «неважно себя чувствует после нескольких дней работы над серьезными темами»

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В субботу в СМИ появилась информация о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который в минувший вторник, 6 марта, отправился в свое первое африканское турне, отменил все мероприятия в Кении из-за плохого самочувствия. Об этом журналистам сообщил заместитель главы Госдепа Стивен Голдстейн.

«Госсекретарь неважно себя чувствует после нескольких дней работы над серьезными темами, <...> среди которых КНДР, и отменил все мероприятия на субботу», - приводит слова замруководителя американского внешнеполитического ведомства Reuters.

Между тем, как заметил Голдстейн, некоторые запланированные на 10 марта мероприятия могут быть просто перенесены на более поздний срок.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе Тиллерсон начал свое первое турне по африканским странам. Отмечалось, что с 6 по 13 марта он должен посетить Чад, Джибути, Эфиопию, Кению и Нигерию.