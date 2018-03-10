2018-03-10T09:59:23+03:00
В мире

СМИ: Трамп готов дать показания по «российскому делу»

По некоторым данным, американский лидер согласился ответить на вопросы спецпрокурора Мюллера в обмен на скорейшее завершение расследования
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 10 марта, в СМИ появилась информация о готовности президента США Дональда Трампа ответить на вопросы специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего дело о его «связях с Россией». По некоторым данным, американский лидер согласился дать показания в обмен на скорейшее завершение расследования.

Как стало известно, юристы хозяина Белого дома намерены добиться завершения хотя бы той части расследования, которая связана непосредственно с президентом. При этом они хотят установить для Мюллера дедлайн в 60 дней после того, как состоится его беседа с Трампом, пишет газета Wall Street Journal.

По мнению адвокатов, спецпрокурор, скорее всего, будет спрашивать главу Соединенных Штатов об увольнении Джеймса Коми с поста директора ФБР и об отставке экс-помощника по нацбезопасности Майкла Флинна.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях Роберт Мюллер затребовал переписку Трампа с 2015 года, а также электронные письма, документы, бумаги всех сотрудников предвыборного штаба республиканца.

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Тиллерсон отменил мероприятия в Кении из-за плохого самочувствия
Губернатор Калифорнии выразил соболезнования в связи с гибелью заложников в доме ветеранов
Путин видел свои фотографии верхом на медведе
Биатлонистка Лысова принесла сборной России второе золото на Паралимпиаде-2018
Путин назвал «фейковыми новостями» сообщения о применении химоружия Дамаском
Директор «Современника» пообещал разобраться в скандале с Ефремовым
Трамп назвал жестокими кадры из видеоигры с расстрелом пассажиров в аэропорту
СМИ: все заложники в доме ветеранов в США погибли
Погода в Москве на 10 марта 2018 года: в столице ожидается снег и до -6 градусов
Биатлонистка Румянцева первая из российских атлетов завоевала золото на Паралимпиаде
Полиция установила личность захватившего заложников в Калифорнии
Путин: РФ не поощряет вмешательство в выборы в других странах
Белый дом озвучил условие встречи Трампа с Ким Чен Ыном
Умер нобелевский лауреат в области генетики Джон Салстон
Трамп и Си Цзиньпин договорились сохранять санкции против КНДР
Израильские истребители вторглись в воздушное пространство Ливана
Первые 13 боевиков покинули Восточную Гуту через гуманитарный коридор
Ракета-носитель «Союз» вывела на орбиту четыре спутника связи