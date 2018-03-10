СМИ: Трамп готов дать показания по «российскому делу»
В субботу, 10 марта, в СМИ появилась информация о готовности президента США Дональда Трампа ответить на вопросы специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего дело о его «связях с Россией». По некоторым данным, американский лидер согласился дать показания в обмен на скорейшее завершение расследования.
Как стало известно, юристы хозяина Белого дома намерены добиться завершения хотя бы той части расследования, которая связана непосредственно с президентом. При этом они хотят установить для Мюллера дедлайн в 60 дней после того, как состоится его беседа с Трампом, пишет газета Wall Street Journal.
По мнению адвокатов, спецпрокурор, скорее всего, будет спрашивать главу Соединенных Штатов об увольнении Джеймса Коми с поста директора ФБР и об отставке экс-помощника по нацбезопасности Майкла Флинна.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях Роберт Мюллер затребовал переписку Трампа с 2015 года, а также электронные письма, документы, бумаги всех сотрудников предвыборного штаба республиканца.
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