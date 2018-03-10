СМИ: Трамп готов дать показания по «российскому делу»

СЕГОДНЯ 09:59 2018-03-10T09:59:23+03:00

По некоторым данным, американский лидер согласился ответить на вопросы спецпрокурора Мюллера в обмен на скорейшее завершение расследования

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В субботу, 10 марта, в СМИ появилась информация о готовности президента США Дональда Трампа ответить на вопросы специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего дело о его «связях с Россией». По некоторым данным, американский лидер согласился дать показания в обмен на скорейшее завершение расследования.

Как стало известно, юристы хозяина Белого дома намерены добиться завершения хотя бы той части расследования, которая связана непосредственно с президентом. При этом они хотят установить для Мюллера дедлайн в 60 дней после того, как состоится его беседа с Трампом, пишет газета Wall Street Journal.

По мнению адвокатов, спецпрокурор, скорее всего, будет спрашивать главу Соединенных Штатов об увольнении Джеймса Коми с поста директора ФБР и об отставке экс-помощника по нацбезопасности Майкла Флинна.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях Роберт Мюллер затребовал переписку Трампа с 2015 года, а также электронные письма, документы, бумаги всех сотрудников предвыборного штаба республиканца.