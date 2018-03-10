2018-03-10T10:19:24+03:00
Политика

Путин заявил, что у него нет планов менять Конституцию России

А также опроверг мнение о том, что ему якобы нужно сохранять свой пост ради своей безопасности
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин, общаясь с американскими журналистами, заверил, что не намерен менять Конституцию России.

Отвечая на вопрос, касающийся возможного изменения лимита сроков пребывания на посту главы государства, российский лидер заявил: «Думаю, я сказал вам вчера, что я никогда не менял Конституцию. И в особенности, чтобы соблюсти свои собственные интересы. И у меня нет таких планов на сегодняшний день».

Кроме того, Путин раскритиковал мнение «так называемых американских экспертов» о том, что ему якобы нужно сохранять свой пост ради своей безопасности. «Почему вы так уверены в том, что люди, которые придут к власти после меня, захотят уничтожить все, что я сделал за последние несколько лет?» - спросил президент во время своего интервью телеканалу NBC.

Отметим, в настоящее время Конституция России запрещает занимать пост главы государства более двух сроков подряд.

Подробности интервью российского лидера Владимира Путина читайте в материале спецкора «Комсомольской правды» Дмитрия Смирнонова на сайте kp.ru

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