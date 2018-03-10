2018-03-10T11:12:49+03:00
Общество

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке холеры в Йемене

В ведомстве рекомендовали учитывать сложившуюся ситуацию при планировании поездок
Дарья ИВАШКИНА
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Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке холеры в ЙеменеРоспотребнадзор предупредил россиян о вспышке холеры в ЙеменеФото: REUTERS
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В субботу, 10 марта, Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке холеры в Йемене. Как подчеркнули в ведомстве, от заболевания там умерли уже более двух тысяч человек. Причем за последние три недели случаи подозрения на холеру фиксировались в 174 районах страны.

«Опубликованы итоговые цифры заболеваемости холерой в Йемене с 27 апреля 2017 года по конец февраля 2018 года - 1 063 786 случаев, из которых 2258 со смертельным исходом», - говорится на сайте федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Между тем там также отмечается, что в настоящее время число заболеваний снижается и ситуация стабилизируется.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях Роспотребнадзор предупреждал о вспышке норовирусной инфекции в Австралии. Тогда отмечалось, что в штате Квинсленд заболели уже более 400 человек.

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