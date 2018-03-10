Интернет-омбудсмен заявил о необходимости вице-премьера по цифровой экономике

СЕГОДНЯ 11:41 2018-03-10T11:41:47+03:00

По мнению эксперта, в настоящее время вся экономика сидит «на цифровой игле» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам эксперта, такой человек способен «вселить оптимизм в профессиональное сообщество»

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Интернет-омбудсмен России Дмитрий Мариничев заявил о необходимости появления в стране вице-премьера по цифровой экономике. По его мнению, такой человек необходим в правительстве, так как в настоящее время вся экономика сидит «на цифровой игле».

«Вице-премьер по цифровой экономике России сегодня даже больше, чем нужен. Последнее время ситуация складывается так, что «цифра» пронизывает все отрасли и сшивает их, как нить, следующая за иглой», - сказал эксперт в интервью ФАН.

При этом Мариничев заметил, что регулирование цифровой сферы со стороны государства необходимо. Однако, как считает интернет-омбудсмен, о тотальном административном регулировании технологий и речи быть не может.

По словам эксперта, хороший вице-премьер по цифровой экономике «способен не только снять напряженность последних лет, связанную с неумелой регуляторикой, но и вселить оптимизм в профессиональное сообщество», а также «дать новый толчок развитию всех без исключения отраслей, взявших за базис современные цифровые решения».

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, в феврале замглавы комитета Госдумы по науке и образованию Борис Чернышов отправил на рассмотрение правительства предложение о создании целого министерства новых технологий и виртуальной реальности.