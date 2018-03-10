СМИ назвали новую дату открытия прямых авиаперелетов Каир-Москва

СЕГОДНЯ 13:45 2018-03-10T13:45:42+03:00

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В субботу, 10 марта, СМИ назвали новую дату возобновления полетов между Каиром и Москвой.

По некоторым данным, российские власти должны уже на следующей неделе дать египетской авиакомпании EgyptAir окончательное разрешение на полеты в аэропорты, находящиеся на территории РФ. Как пишет газета «Ахбар аль-Йоум», это позволит египетскому авиаперевозчику начать бронирование и продажу билетов в Москву и обратно.

Таким образом, как заметил источник издания, первый прямой рейс в Москву ожидается уже в конце марта или начале апреля. «Почти все соглашения, связанные с обслуживанием, и лицензии уже получены», - уточнил собеседник газеты.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, авиасообщение между РФ и Египтом было приостановлено из соображений безопасности после теракта, случившегося 31 октября 2015 года. Тогда на борту самолета «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, прогремел взрыв, после чего лайнер рухнул на Синайском полуострове. При этом погибли 224 человека.