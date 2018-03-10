У Месси родился третий сын

СЕГОДНЯ 14:08 2018-03-10T14:08:07+03:00

Лионель Месси и Антонелла Роккуццо уже воспитывает двух сыновей - Маттео и Тиаго Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В связи с появлением мальчика на свет футболист пропустит матч «Барселоны» против «Малаги»

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В субботу, 10 марта, стало известно, почему нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустит матч 28-го тура чемпионата Испании против «Малаги». Так, форвард не сможет помочь своей команде в связи с рождением третьего сына.

Как выяснилось, жена аргентинского футболиста Антонелла Роккуццо в ночь на 10 марта родила мальчика. По некоторым данным, семья решила назвать появившегося на свет малыша Чиро. Кстати, стоит отметить, что супруги уже воспитывает двух сыновей - Маттео и Тиаго.

Напомним, Лионель Месси и Антонелла Роккуццо поженились 30 июня 2017 года в аргентинском Росарио. Между тем пара уже несколько лет живет вместе.

СПРАВКА «КП»

Матч между «Барселоной» и «Малагой» состоится в субботу, 10 марта. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени. Вместо Месси будет играть Йерри Мина.