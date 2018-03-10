2018-03-10T14:08:07+03:00
Спорт

У Месси родился третий сын

В связи с появлением мальчика на свет футболист пропустит матч «Барселоны» против «Малаги»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Лионель Месси и Антонелла Роккуццо уже воспитывает двух сыновей - Маттео и ТиагоЛионель Месси и Антонелла Роккуццо уже воспитывает двух сыновей - Маттео и ТиагоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В субботу, 10 марта, стало известно, почему нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустит матч 28-го тура чемпионата Испании против «Малаги». Так, форвард не сможет помочь своей команде в связи с рождением третьего сына.

Как выяснилось, жена аргентинского футболиста Антонелла Роккуццо в ночь на 10 марта родила мальчика. По некоторым данным, семья решила назвать появившегося на свет малыша Чиро. Кстати, стоит отметить, что супруги уже воспитывает двух сыновей - Маттео и Тиаго.

Напомним, Лионель Месси и Антонелла Роккуццо поженились 30 июня 2017 года в аргентинском Росарио. Между тем пара уже несколько лет живет вместе.

СПРАВКА «КП»

Матч между «Барселоной» и «Малагой» состоится в субботу, 10 марта. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени. Вместо Месси будет играть Йерри Мина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Украинский комбат рассказал, как мечтает закончить войну в Москве
Эрдоган не исключает новых военных операций Турции в Сирии
Украинский блогер: Киев планирует быструю «зачистку» Донбасса после ввода миротворцев
Чавушоглу объяснил спешкой покупку Турцией российских комплексов С-400
В управлении шерифа назвали имя захватившего заложников в доме ветеранов в Калифорнии
Депутат Рады: Россиянам неизбежно придется покинуть Крым
СМИ: В результате кибератаки на правительство ФРГ похищены документы по Brexit и Украине
Украинские пограничники будут решать на месте, пускать ли Собчак в Крым
«Росатом»: отказ России от членства в CERN не повлияет на совместные проекты
Парламентская оппозиция требует отставки премьер-министра Японии Синдзо Абэ
Путин о работе Пескова: Иногда несет «пургу»
Трамп рассказал о возможном отказе от введения пошлин для Австралии
Житель Берлина выиграл в лотерею 42 миллиона евро
Путин признался, что думает о преемнике с 2000 года
За неделю до выборов на митинг в поддержку Грудинина пришло всего 700 человек
Илон Маск показал подземный скоростной электробус
Российский телеведущий Артем Шейнин прокомментировал конфликт с бывшим участником АТО
СМИ назвали новую дату открытия прямых авиаперелетов Каир-Москва
Россия отозвала заявку на членство в ЦЕРНе
СМИ назвали возможную причину крушения Ан-26 в Сирии
Украине предоставили статус «страны-аспиранта» в НАТО
Журналистка NBC считает невозможным «перемудрить» Путина
Интернет-омбудсмен заявил о необходимости вице-премьера по цифровой экономике
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке холеры в Йемене
Американский певец представил официальный гимн ЧМ-2018
Премьер Польши назвал «Северный поток - 2» крайне опасным проектом