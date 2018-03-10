Российский телеведущий Артем Шейнин прокомментировал конфликт с бывшим участником АТО

СЕГОДНЯ 14:30 2018-03-10T14:32:14+03:00

По словам журналиста, инцидент в итальянской Вероне был не нападением, а скорее сознательной провокацией озлобленного украинца

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Ведущий Первого канала Артем Шейнин прокомментировал конфликт с бывшим участником АТО, гражданином Украины Валерием Ананьевым, который произошел в итальянской Вероне.

Ранее Ананьев сообщил в соцсетях, что встретил российского телеведущего, когда тот находился на отдыхе в Италии. По словам украинца, он «не знал как сдержаться», подкараулил Шейнина на выходе из местной аптеки и набросился на него с бранью и угрозами. Окончательно выйдя из себя, Ананьев плюнул журналисту в лицо.

«Я уже не помню, как продолжался разговор. Помню, что схватил его за плечо то ли толкнул», - продолжил бывший украинский воин.

В свою очередь, Шейнин никак не отреагировал на агрессивное поведение оппонента. По мнению телеведущего, инцидент не был по сути нападением, а скорее попыткой провокации на ответные насильственные действия. Журналист отметил, что молодой человек фотографировал происходящее, также съемку со стороны могли вести и другие люди.

«Это была провокация в расчете спровоцировать мои какие-то ответные насильственные действия. Потом этот молодой человек использовал бы их каким-то уж не знаю, каким образом. Наверняка, против меня. В западноевропейской стране кто первый ударит, тот неправ», - цитирует телеведущего агентство ФАН.

Впрочем, провокация не удалась, подчеркивает Шейнин.

«Ну, поскольку мне 52 года, я уже лет 45 не выяснял ни с кем отношения, плюя в ответ. Я пытался с ним разговаривать, представлять свои аргументы в расчете на его, но человеку явно не это было нужно. Мы развернулись и ушли», - добавил журналист.

Шейнин отметил, что относится с некоторым сочувствием к Ананьеву, который действовал с такой же иррациональной озлобленностью, с которой ныне действует вся Украина.

«Он просто действует так, как уже четыре года действует его страна. Сначала угрожаем и грозимся всех убить, а потом используем в своих интересах, когда получаем сдачу. Я ему сочувствую и всем людям на Украине, которые также заблудились, как он, желаю скорейшего выздоровления», - заключил телеведущий.