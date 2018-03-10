За неделю до выборов на митинг в поддержку Грудинина пришло всего 700 человек

СЕГОДНЯ 15:15 2018-03-10T15:17:08+03:00

За неделю до выборов на митинг в поддержку Грудинина пришло 700 человек Фото: СОЦСЕТИ

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За неделю до выборов КПРФ организовала в Москве митинг в поддержку своего выдвиженца, кандидата на президентских выборах этого года Павла Грудинина. Организаторы рассчитывали, что участие в мероприятии примут не менее 5 тысяч человек, однако результат оказался более чем скромным.

По данным столичных правоохранителей, согласованный с городскими властями митинг на Площади революции посетило около 700 человек. Часть активистов прибыла из других городов — по всей видимости, КПРФ пыталась мобилизовать электорат по всей России.

Тем не менее предпринятых мер оказалось явно недостаточно, так как численность митинга не дотянула даже до тысячи человек. И это несмотря на то, что перед активистами выступил и сам Грудинин.

Безопасность во время мероприятия обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии, нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

Попытка кандидата от КПРФ показать свой уличный потенциал потерпела фиаскоФото: СОЦСЕТИ

По мнению политологов, столь малочисленный митинг свидетельствует о том, что коммунисты фактически провалили предвыборную кампанию на фоне скандалов вокруг своего кандидата.

Как сообщал ранее сайт «КП», выборы президента РФ состоятся 18 марта. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»), а также действующий российский лидер Владимир Путин, который баллотируется на новый срок в качестве самовыдвиженца.