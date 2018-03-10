Украинские пограничники будут решать на месте, пускать ли Собчак в Крым

СЕГОДНЯ 17:44 2018-03-10T17:44:29+03:00

Ранее кандидат в президенты РФ заявила, что поедет агитировать на полуостров только с разрешения Киева

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Украинские пограничники на месте будут принимать решение о том, пускать или нет кандидата в президенты РФ Ксению Собчак в Крым.

Об этом заявил глава украинской государственной погранслужбы Олег Слободян.

«Решение будет приниматься во время попытки пересечения ею границы», - цитирует Слободяна агентство УНН.

Как сообщал сайт «КП», 6 марта Собчак заявила, что поедет агитировать в Крым только через территорию Украины и с разрешения властей страны. По ее словам, соответствующее прошение было подано в украинское посольство.

В свою очередь в Киеве решение Собчак назвали «политической шизофренией» - украинская сторона считает недопустимой политическую агитацию в Крыму, который рассматривает как «временно оккупированную территорию».

Кроме того, госпогранслужба Украины проверяет информацию о том, что Собчак могла ранее посещать Крым без разрешения Киева. Если эти подозрения подтвердятся, кандидату в президенты РФ на три года запретят въезд на Украину.

Напомним, Крым вышел из состава Украины в 2014 году на фоне государственного переворота в стране. После этого по результатам всенародного референдума полуостров воссоединился с Россией.