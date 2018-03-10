СЕГОДНЯ 18:12 2018-03-10T18:12:44+03:00

СМИ: В результате кибератаки на правительство ФРГ похищены документы по Brexit и Украине Фото: REUTERS

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В результате кибертатаки на правительство ФРГ были похищены протоколы переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза, а также документы по консультациям ЕС с Белоруссией и Украиной.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Отмечается, что прежде чем атаку обнаружили, хакеры украли шесть документов. При этом данные о переговорах с Белоруссией и Украиной похищались уже под контролем правоохранителей — секретных сведений они не содержали.

Как стало известно в конце февраля, в 2017 году была осуществлена кибератака на серверы министерства иностранных дел и оборонное ведомство ФРГ. На данный момент правоохранителям неизвестно, как долго вредоносное ПО работало в информационной сети правительство, пока его не обнаружили.

По данным немецких СМИ, за атакой могут стоять хакеры из группировки APT28, также известной как Fancy Bears. Ряд стран связывают их деятельность с Москвой, но никаких доказательств этому предоставлено не было.

До последнего времени считалось, что подвергшиеся атаке серверы неуязвимы для нападения извне. Кроме того, немецкие спецслужбы выясняют, каким образом информация о взломе просочилась в СМИ.