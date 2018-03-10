2018-03-10T19:24:04+03:00
В мире

Чавушоглу объяснил спешкой покупку Турцией российских комплексов С-400

Анкара остро нуждалась в современных зенитно-ракетных системах, но союзники по НАТО не были готовы их предоставить
Денис СУХОВ
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Анкара была вынуждена купить российские зенитно-ракетные системы С-400 чтобы срочно удовлетворить свои потребности в противовоздушной обороне. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Нам они нужны были срочно, потому что у нас не было системы противоракетной обороны. В США у нас была даже проблема с покупкой простого оружия из-за сомнений (на этот счет) в Конгрессе. Мы должны были у кого-нибудь приобрести (зенитные комплексы)», - заявил Чавушоглу в интервью немецкому изданию Zeit Online.

Министр отметил готовность Анкары приобретать американские ЗРС Patriot, если Конгресс и правительство США гарантируют их поставку.

«Мы бы и у немцев покупали, учитывая качество. Однако, если мы ничего не получаем от наших союзников, то должны доставать где-то еще», - посетовал Чавушоглу. Комментируя угрозы Вашингтона ввести санкции против Турции в случае приобретения российских С-400, Чавушоглу заверил, что Анкара ответит на возможные ограничения иначе, чем Москва.

Как сообщал ранее сайт «КП», в декабре 2017 года Россия и Турция подписали соглашение о поставках Анкаре четырех дивизионов комплексов С-400. Сумма сделки оценивается в 2,5 млрд долларов.

Покупка Турцией российских зенитных систем вызвала бурную критику партнеров по НАТО, в особенности США, которые пригрозили предпринять санкционные меры в случае, если Анкара не откажется от приобретения С-400.

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