Украинский блогер: Киев планирует быструю «зачистку» Донбасса после ввода миротворцев

СЕГОДНЯ 19:49 2018-03-10T19:50:55+03:00

По словам Мартина Бреста, амнистировать ополченцев ДНР и ЛНР «никто не собирается»

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Киев планирует быструю «зачистку» Донбасса после ввода в регион миротворческой миссии. Об этом якобы рассказал президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями интернет-сообщества.

Содержание беседы с президентом передал украинский блогер Мартин Брест.

«План такой. Сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности. Потом заходят ВСУ и зачищают Донбасс, в стиле «без оружия — живи, с оружием — смерть», - написал блогер на своей странице в Facebook.

По его словам, не решена судьба ополченцев Донецкой и Луганской народных республик, которых в Киеве «никто не собирается амнистировать», хотя это предусмотрено Минскими соглашениями.

В свою очередь другие участники встречи отмечают, что беседа в основном касалась размещения миротворцев в Донбассе. Таким образом, сведения о планируемой «зачистке» региона могут быть лишь плодом разыгравшейся фантазии Мартина Бреста.

Как сообщал сайт «КП», идею ввода миротворцев в Донбасс поддерживают как в Москве, так и в Киеве. Однако украинские власти настаивают на размещении миссии по всей территории региона и в первую очередь на границе с Россией.

Российская сторона считает, что миротворческий мандат должен ограничиваться обеспечением безопасности сотрудников ОБСЕ в зоне конфликта. При этом ввод охранной миссии необходимо согласовать с ДНР и ЛНР.