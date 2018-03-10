Эрдоган не исключает новых военных операций Турции в Сирии

СЕГОДНЯ 20:10 2018-03-10T20:10:57+03:00

В Анкаре подчеркивают, что не стремятся к захвату чужих территорий, но будут бороться с террористами везде, где они орудуют

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключает проведения новой военной операции в Сирии, где Анкара уже вовлечена в боевые действия против курдов региона Африн.

«Мы ведем соответствующие обсуждения. Цель Турции - не захват чужих территорий, а ликвидация угрозы терроризма в регионе. Турция будет бороться с террористами везде, где они орудуют», - цитирует Эрдогана Анатолийское агентство новостей.

При этом турецкий лидер раскритиковал позицию по Сирии, которую заняли союзники по НАТО.

«Если бы страны альянса могли, то они открыто противостояли бы Турции в Сирии. Но они натолкнулись на четкую позицию Турции и не нашли в себе мужества на этот шаг», - подчеркнул Эрдоган.

Как сообщал сайт «КП», с 20 января Турция проводит в сирийском Африне военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских вооруженных формирований, которые Анкара считает террористическими.

При этом турецкие власти продолжают критиковать США за поддержку, оказываемую курдам. Ранее Вашингтон посулил Анкаре вывод курдских отрядов Сил народной самообороны из сирийского Манбиджа, однако до сих пор обещание не было выполнено.

Турция неоднократно грозила начать в Манбидже военную операцию в случае успеха в Африне. Ситуация усложняется наличием в Манбидже американского военного персонала.