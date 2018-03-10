Глава МИД Сирии: Запад закрывает глаза на наличие у боевиков химического оружия

10 Март 21:29 2018-03-10T21:29:25+03:00

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Запад упорно игнорирует наличие отравляющих веществ в арсенале боевиков и не желает учитывать этот факт при расследовании случаев применения химического оружия в Сирии. Об этом заявил глава МИД арабской республики Фейсал Микдад.

«Мы обнаружили большие объемы химических веществ в районах, находившихся под контролем боевиков. При этом результаты из расследований не указывают на то, кто применял химоружие. В них только говорится, что это были не боевики», - сообщил Микдад журналистам. По его словам, всего было найдено 24 тонны отравляющих веществ.

Министр подчеркнул, что Дамаск всячески стремился способствовать ОЗХО в расследовании случаев применения отравляющих веществ в Сирии. В частности, специалисты организации приглашались в Алеппо, в Хан-Шейхун и на авиабазу Шайрат в Идлибе, откуда правительственные войска, по мнению Запада, проводят химические атаки. Однако несмотря на гарантии безопасности, переговоры затягивались, а эксперты так и не прибыли.

«Я уверен, что ни Россия, ни другие страны, поддерживающие САР, не хотели бы, чтобы правительственные силы использовали химические вещества. Картина, которую сегодня рисует Запад, это ложь и спектакль. Они утверждают, что наши расследования основываются на данных из открытых источников. США, Саудовская Аравия и Турция поддерживают так называемую оппозицию — как раз тех, кто использовал химическое оружие против мирных жителей», - заключил Микдад.

Как сообщал ранее сайт «КП», Москва неоднократно подчеркивала необходимость беспристрастно расследовать химатаки в Сирии непосредственно на месте. Однако специалисты ОЗХО в арабскую республику не направлялись — вместо этого следствие ограничилось лишь свидетельствами неких очевидцев и так называемых правозащитников.