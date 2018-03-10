Центризбирком обратился в Генпрокуратуру из-за оскорблений Жириновского в адрес Собчак

10 Март 22:53 2018-03-10T22:53:09+03:00

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Центризбирком направил в Генпрокуратуру обращение из-за оскорблений, которые кандидат в президенты и лидер ЛДПР Владимир Жириновский нанес другому кандидату, выдвиженцу от «Гражданской инициативы» Ксении Собчак.

Инцидент произошел в ходе оживленных дебатов на телевидении.

«Один из кандидатов это безобразие позволил себе — нецензурную брань. И мы сразу отреагировали: соответствующее письмо ушло в Генеральную прокуратуру», - сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в эфире телеканала НТВ.

По словам председателя комиссии, общение кандидатов между собой — «дело их культуры, воспитания и этики», и ЦИК не может «махать им пальчиком». Тем не менее, Памфилова пообещала проследить, чтобы «никто не обижал» претендентов на пост главы государства.

Она также добавила, что все зарегистрированные кандидаты примут участие в выборах, так как их уже нельзя снять.

Как сообщал сайт «КП», конфликт между Жириновским и Собчак произошел на дебатах 28 февраля.

Жириновский прервал выступление кандидата от «Российского общенародного союза» Сергея Бабурина. В ответ на просьбу Собчак успокоиться, лидер ЛДПР ответил ей нецензурной бранью. Отчаявшись угомонить Жириновского устными увещеваниями, Собчак плеснула в него водой из стакана.

Позже, так и не дождавшись от Жириновского извинений, Собчак назвала его клоуном, из-за которого остальные кандидаты в президенты «вынуждены выглядеть плохо» на дебатах.