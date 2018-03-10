В Калифорнии неизвестный застрелил полицейского и ранил второго

10 Март 23:15 2018-03-10T23:17:41+03:00

Злоумышленник забаррикадировался в одной из квартир жилого дома, на место происшествия выдвинулся спецназ

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В американском городе Помона (штат Калифорния) неизвестный мужчина открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате один полицейский получил смертельное ранение, второй госпитализирован в стабильном состоянии.

Об этом сообщил шеф полиции Помоны Майкл Оливьери в ходе пресс-конференции.

«С тяжелым сердцем должен доложить, что офицер полиции, получивший ранения, не выжил. Состояние второго офицера стабильное», - заявил Оливьери.

По данным местных СМИ, стражи порядка преследовали подозреваемого на автофургоне, который спровоцировал аварию на дороге и пытался скрыться с места происшествия. Ему удалось забаррикадироваться в одной из квартир жилого комплекса. При попытке полицейских установить с ним контакт, злоумышленник начал стрелять через дверь, ранив двух правоохранителей.

В настоящее время прилегающая к дому территория оцеплена, на место выдвинулся отряд полицейского спецназа. Преступник все еще находится в квартире, мероприятия по его задержанию продолжаются уже несколько часов. Как сообщал сайт kp.ru, ранее в Калифорнии произошла другая кровавая трагедия: 36-летний Альберт Вонг взял в заложники трех сотрудниц дома ветеранов в Йонтвиле. Попытки переговоров с преступником зашли в тупик, по предварительной версии Вонг застрелил женщин, после чего покончил с собой.