Посол Украины рассказал о письме Порошенко главе НАТО

10 Март 23:19 2018-03-10T23:21:09+03:00

Президент запросил у Столтенберга план действий по членству в организации

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Посол Украины в НАТО Вадим Пристайко рассказал о письме президента Украины Петра Порошенко генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу . По словам дипломата, глава Незалежной попросил предоставить республике План действий по членству в альянсе (ПДЧ).

«В письме говорится о важных для Украины позициях, а именно: мы хотим, чтобы нам предоставили ПДЧ, если и когда союзники будут готовы к такому шагу», — цитирует его слова агентство УНИАН.

Кроме того, в своем послании Порошенко сообщил, что хочет провести заседание комиссии Украина — НАТО на высшем уровне во время июльского саммита Североатлантического альянса.

Как отметил Пристайко, президент намерен обсудить со своими коллегами такие важные вопросы, как проведение реформ с целью приближения вхождения в НАТО и ЕС, и конечно «противостояние российской агрессии».

«Мы хотели бы увидеть, что поддержка Украины не уменьшается», — подчеркнул посол республики в НАТО.

Ранее в субботу сайт kp.ru сообщал, что Украина получила статус «страны-аспиранта» в НАТО. Таким образом, Североатлантический альянс признал стремление незалежной стать полноценным членом организации.