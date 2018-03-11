СМИ: В США при Обаме готовили масштабную кибероперацию против России

СЕГОДНЯ 00:49 2018-03-11T00:49:03+03:00

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Администрация бывшего президента США Барака Обамы летом 2016 года разработала план масштабной кибероперации против президента России Владимира Путина, близких к нему олигархов и ряда российских средств массовой информации. Об этом рассказал координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Майкл Дэниел.

Он дал интервью для книги Майкла Исикофа и Дэвида Корна «Русская Рулетка: история о войне Путина против Америки и избрании Дональда Трампа».По его словам, он лично разрабатывал этот план совместно с Селест Валландер, которая курировала в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме российское направление, передает портал Yahoo News.

План предполагал, что Агентство национальной безопасности (АНБ) проведет кибератак для обезвреживания российских сайтов и хакера Guccifer 2.0, который взломал электронную почту предвыборного штаба экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и Национального комитета Демократической партии. Также планировали заблокировать интернет-сайт DCLeaks.com, который распространял информацию, выкраденную у демократов.

Кроме того, команда Обамы надеялась нарушить работу российских СМИ с помощью DDoS-атак, а также проведение атак на российские разведструктуры для нарушения работы их узлов связи.

Дениел заявил, что этими действиями он хотел «послать четкий сигнал» о том, что США не потерпят вмешательства в выборы.