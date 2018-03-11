Трамп верит в обещание КНДР не проводить ядерные испытания

СЕГОДНЯ 01:25 2018-03-11T01:26:28+03:00

Президент надеется, что Ким Чен Ын воздержится от создания напряженности на полуострове до переговоров с ним

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Президент США Дональд Трамп верит в то, что Пхеньян откажется от проведения ракетных и ядерных испытаний на время подготовки и проведения двусторонних американо-северокорейских переговоров на высшем уровне. Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.

«Северная Корея не проводила ракетных испытаний с 28 ноября 2017 года и пообещала не делать этого в период проведения наших встреч. Я верю, что они будут соблюдать это обязательство!», — уверен Трамп.

Твит Дональда ТрампаФото: СОЦСЕТИ

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 8 марта президент США согласился лично встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Дата и место переговоров еще не назначены, но они должны состоятся до мая.

О готовности лидера КНДР лично увидеться с Трампом президенту сообщил прибывший в Вашингтон с визитом представитель Южной Кореи Чон Ый Ён. Позже Белый дом подтвердил, что глава США ответил принципиальным согласием.