Трамп верит в обещание КНДР не проводить ядерные испытания
Президент США Дональд Трамп верит в то, что Пхеньян откажется от проведения ракетных и ядерных испытаний на время подготовки и проведения двусторонних американо-северокорейских переговоров на высшем уровне. Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.
«Северная Корея не проводила ракетных испытаний с 28 ноября 2017 года и пообещала не делать этого в период проведения наших встреч. Я верю, что они будут соблюдать это обязательство!», — уверен Трамп.
Твит Дональда ТрампаФото: СОЦСЕТИ
Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 8 марта президент США согласился лично встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Дата и место переговоров еще не назначены, но они должны состоятся до мая.
О готовности лидера КНДР лично увидеться с Трампом президенту сообщил прибывший в Вашингтон с визитом представитель Южной Кореи Чон Ый Ён. Позже Белый дом подтвердил, что глава США ответил принципиальным согласием.
Еще больше материалов по теме: «Северная Корея и ядерная проблема»