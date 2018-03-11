Канадец выиграл в лотерею Lotto Max $25 млн

СЕГОДНЯ 01:54 2018-03-11T01:54:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу во время розыгрыша популярной национальной лотереи Lotto Max житель Канады выиграл 32 миллиона канадских долларов (25 миллионов долларов США). Об этом в субботу сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery.

«Выпавшие номера - 13, 18, 20, 26, 32, 35 и 47. Бонус-число – 12», - рассказали организаторы.

По их словам, счастливый билет был продан в провинции Онтарио. Имя победителя пока неизвестно. Отмечается, что традиционный утешительный приз в размере одного миллиона канадских долларов ( 780 тысяч долларов США) в этот раз никому не достался.

Правила Канады таковы, что после предъявления организаторам выигрышного билета и получения приза, имя победителя будет обнародовано, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал в октябре 2017 года, что житель Канады выиграл в Lotto Max 31,3 млн долларов (25 млн долларов США). Примечательно, что удача улыбнулась также счастливчику из провинции Онтарио.