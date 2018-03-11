ЦИК пожаловался в Генпрокуратуру на Жириновского за маты во время теледебатов

СЕГОДНЯ 03:50 2018-03-11T03:54:18+03:00

Памфилова отметила, что кандидаты «не дети малые, чтобы ставить их в угол»

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Центральная избирательная комиссия РФ обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на поведение кандидата в президенты Владимира Жириновского, который позволил себе нецензурную брань в адрес другого кандидата Ксении Собчак в ходе теледебатов. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова в эфире НТВ.

«Мы должны следить, чтобы наших кандидатов никто не обижал. Поэтому наши замечания тем, кто некорректно ведет себя по отношению к ним. А что уж они между собой... извините, как они общаются, это дело их культуры, воспитания и этики. И ЦИК не может им махать пальчиком», - подчеркнула глава комиссии.

Памфилова подчеркнула, что кандидаты «не дети малые, чтобы ставить их в угол». Она рассказала, что ЦИК следит за предоставлением претендентам положенного им в СМИ времени, а также, чтоб сами кандидаты не нарушали закон. Тем не менее участники предвыборной гонки позволяют себе в нарушение выборного законодательства не являться на дебаты лично.

Глава ЦИК отметила, что таких кандидатов наказывают сокращением выделенного для агитации времени на федеральных каналах.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 28 февраля в прямом эфире телеканала "Россия-1" Жириновский обругал Ксению Собчак, а она в ответ облила его водой.