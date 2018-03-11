2018-03-11T05:26:01+03:00
Политика

Трамп рассказал про слоган своей следующей избирательной кампании

Новый девиз президента США логично продолжает его девиз на предыдущих выборах
Юлия ДИВЕЕВА
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На прошлых выборах кепки со слоганом "Сделаем Америку снова великой" принесли Трампу неплохую прибыльНа прошлых выборах кепки со слоганом "Сделаем Америку снова великой" принесли Трампу неплохую прибыльФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент США Дональд Трамп уже определился с новым слоганом следующей своей избирательной кампании, которая будет проходить в США в 2020 году. Об этом он рассказал во время выступления в Питтсбурге (штат Пеннсильвания).

«Наш новый слоган - когда мы начнем гонку всего через два года - будет звучать как «Сохраним Америку великой!», - заявил он.

Этот слолган станет логичным продолжением лозунга предыдущей кампании «Сделаем Америку снова великой».

«Но это станет возможным только в том случае, если мы изберем людей, которые будут поддерживать нашу повестку», - подчеркнул глава США.

Напомним, сайт kp.ru писал, что Трамп перед своей инаугурацией в январе прошлого года заявил, что за четыре года своего президентства он, как и обещал, сделает Америку «снова великой», и будет переизбираться на второй срок. Еще тогда он озвучил этот слоган и попросил юриста зарегистрировать его в Ведомстве по патентам и товарным знакам США.

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