2018-03-11T08:20:25+03:00
Политика

Волкер: Украина не готова к вступлению в НАТО

Дипломат отметил, что республике предстоит еще много работы, чтобы подготовиться
Юлия ДИВЕЕВА
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Cпецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.Cпецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.Фото: REUTERS
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Украина, также как и Грузия, не готова вступить в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Такое мнение высказал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

«Им нужно было сделать много работы, и сейчас для обеих стран много еще остается сделать», — пояснил он.

По словам дипломата, США намеревались предоставить Украине и Грузии план действий по членству в НАТО еще в 2008 году, но они тогда еще не были готовы вступить в альянс, передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, президент Украины Петр Порошенко написал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу письмо, в котором попросил предоставить план действий по членству страны в альянсе. Ранее Украина получила статус «страны-аспиранта» в НАТО. Таким образом, Североатлантический альянс признал стремление незалежной стать полноценным членом организации.

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