2018-03-11T08:15:25+03:00
В мире

В Пекине объявили оранжевый уровень опасности из-за смога

Качество воздуха в столице Китая ухудшится в понедельник
Юлия ДИВЕЕВА
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Смог над ПекиномСмог над ПекиномФото: REUTERS
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Власти Пекина ожидают в ближайшие два дня резкое ухудшение качества воздуха в городе и заранее объявили оранжевый уровень тревоги. Об этом стало известно из сообщения муниципального бюро по защите окружающей среды столицы Китая.

Оранжевый уровень вступает в силу с 00:00 часов 12 марта и продлится до полуночи 14 марта. В среду метеорологи ожидают прихода холодного фронта, что приведет к понижению температуры воздуха, и смог начнет рассеиваться. К началу четверга воздух в городе станет значительно чище.

Введение повышенного уровня тревоги означает, что на время его действия в Пекине запрещено запускать фейерверки и хлопушки, жарить мясо и другие продукты на огне на открытом воздухе, вывозить строительный мусор. Застройщики должны на время прекратить основные строительные работы, которые могут повлиять на состояние воздуха, передает РИА Новости.

Сотрудникам детских садов и школ рекомендовано не выпускать воспитанников на улицу. Пенсионеров и горожан с заболеваниями сердца и дыхательных путей попросили не выходить из дома без необходимости.

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