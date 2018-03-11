В Сети снова обсуждают ролик с танцующими вокруг смартфона муравьями

СЕГОДНЯ 07:55 2018-03-11T08:12:50+03:00

Муравьи ходят по кругу рядом со звонящим смартфоном

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Пользователи соцсетей вновь активно обсуждают видео, в котором несколько десятков муравьев ползают вокруг лежащего на асфальте iPhone и начинают «водить хоровод», когда аппарат звонит.

Ролик был опубликован на YouTube еще 30 августа 2015 года на канале пользователя ViralVideoLab. В пояснении к ролику автор рассказал, что положил телефон в «толпу» снующих муравьев, и когда он начал звонить, насекомые изменили свое поведение.

«В эксперименте не было пострадавших животных», - заверил он и отметил, что не понимает, почему смартфон контролирует муравьев.

Видео с муравьями, ползающими по кругу рядом со смартфоном.Пользователи нашли в нем признаки фейка

Пользователи в комментариях рассуждали о влиянии вибрации телефона на насекомых, о магнитном излучении, предлагали провести эксперимент с другой мелодией вызова. Самые наблюдательные распознали в ролике подделку.

«Лол, народ.... это подделка! На этом видео есть только один настоящий муравей. Тот, который ползет по телефону», - написала Flyreonna.

Она также отметила, что одинокий муравьишка появился из ниоткуда и направился к гаджету. Это означает, что он вышел из-за края наложения эффекта.

Надо сказать, что ролик в свое время наделал много шума. Издание Independent даже провело опрос среди видных энтомологов.