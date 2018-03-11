2018-03-11T07:57:48+03:00
Политика

Минобороны РФ опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Как уточнили в ведомстве, поставленная задача была выполнена успешно [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Минобороны РФ опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал»Минобороны РФ опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал»Фото: кадр с видео
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Министерство обороны России выложило в сеть видео учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал».

На опубликованных кадрах видно, как экипажи истребителя МиГ-31 готовятся к вылету. Также на записи запечатлен взлет самолета с аэродрома, расположенного на территории Южного военного округа (ЮВО), и проведение самого ракетного удара.

В России провели учебный пуск гиперзвуковой ракеты комплекса Кинжал .Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне

Как уточнили в Минобороны, пуск прошел успешно: ракета поразила заданную цель. Кроме того, по результатам испытания все технические характеристики «Кинжала» подтвердились.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, о новой гиперзвуковой ракете, способной преодолевать все существующие системы ПРО, ранее рассказал президент России Владимир Путин. О разработке новых вооружений глава нашего государства поведал во время оглашения послания Федеральному собранию.

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