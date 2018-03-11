Минобороны РФ опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
Министерство обороны России выложило в сеть видео учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал».
На опубликованных кадрах видно, как экипажи истребителя МиГ-31 готовятся к вылету. Также на записи запечатлен взлет самолета с аэродрома, расположенного на территории Южного военного округа (ЮВО), и проведение самого ракетного удара.
В России провели учебный пуск гиперзвуковой ракеты комплекса Кинжал .Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне
Как уточнили в Минобороны, пуск прошел успешно: ракета поразила заданную цель. Кроме того, по результатам испытания все технические характеристики «Кинжала» подтвердились.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, о новой гиперзвуковой ракете, способной преодолевать все существующие системы ПРО, ранее рассказал президент России Владимир Путин. О разработке новых вооружений глава нашего государства поведал во время оглашения послания Федеральному собранию.