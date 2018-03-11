В Киеве подожгли храм Московского патриархата

СЕГОДНЯ 08:15 2018-03-11T08:15:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на субботу, 10 марта, в Киеве неизвестные подожгли храм Преображения Господня, который относится к Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Как стало известно, радикалы разбили окно деревянной церкви, залили внутрь горючую жидкость и подожгли.

Между тем в результате инцидента здание храма не пострадало, однако огонь повредил ее внутреннее убранство.

Кстати, полиция открыла уголовное дело по факту произошедшего, сообщается на сайте Киевской митрополии УПЦ. Однако официальных заявлений от самих правоохранителей пока нет.

Отметим, это уже далеко не первый выпад украинских радикалов против Московского патриархата. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, 8 января несколько десятков националистов заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру. Тогда радикалы были уверены, что в храме находится некий «штаб сепаратистов».