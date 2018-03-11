2018-03-11T08:15:03+03:00
Политика

В Киеве подожгли храм Московского патриархата

Полиция открыла уголовное дело по факту произошедшего
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Фото: с сайта Киевской митрополии Украинской православной церквиФото: с сайта Киевской митрополии Украинской православной церкви
Изменить размер текста:

В ночь на субботу, 10 марта, в Киеве неизвестные подожгли храм Преображения Господня, который относится к Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Как стало известно, радикалы разбили окно деревянной церкви, залили внутрь горючую жидкость и подожгли.

Между тем в результате инцидента здание храма не пострадало, однако огонь повредил ее внутреннее убранство.

Кстати, полиция открыла уголовное дело по факту произошедшего, сообщается на сайте Киевской митрополии УПЦ. Однако официальных заявлений от самих правоохранителей пока нет.

Отметим, это уже далеко не первый выпад украинских радикалов против Московского патриархата. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, 8 января несколько десятков националистов заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру. Тогда радикалы были уверены, что в храме находится некий «штаб сепаратистов».

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Китайские депутаты разрешили председателю КНР править бессрочно
В Совфеде пообещали ответить на британский «список Магнитского»
В РФС прокомментировали сообщения о планах Британии призвать бойкотировать ЧМ-2018
В Беларуси началось досрочное выездное голосование на выборах президента РФ
Ткачев: Россия в ближайшее время может начать поставки мяса, молока и рыбы в Турцию
Александр Рыбак снова представит Норвегию на «Евровидении»
Япония почтила жертв землетрясения 2011 года минутой молчания
Ярош задумался о захвате Кубани и Воронежа
Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Рогозин рассказал о модернизации МиГ-31 под «Кинжал»
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Ласса в Гане
Результат боя Липинец - Гарсия: россиянин проиграл по очкам, отдав титул чемпиона мира IBF
В Китае заявили, что не хотят торговой войны с США
Минобороны РФ опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
В Сети снова обсуждают ролик с танцующими вокруг смартфона муравьями
СМИ сообщили о планах Великобритании ввести антироссийские санкции
Трамп планирует заключить «величайшую сделку для мира»
Погода в Москве на 11 марта 2018 года: в столице потеплеет до -1 градуса
В Пекине объявили оранжевый уровень опасности из-за смога
В Китае провели испытание высокоскоростного поезда «Фусин»
Волкер: Украина не готова к вступлению в НАТО
Трамп рассказал про слоган своей следующей избирательной кампании
МИД Сирии: В Восточной Гуте боевики готовят химатаку, чтобы обвинить Дамаск
Следы отравившего Скрипаля вещества нашли в пиццерии
ЦИК пожаловался в Генпрокуратуру на Жириновского за мат во время теледебатов
Трамп назвал условие для отмены таможенных пошлин на сталь и алюминий