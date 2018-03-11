СЕГОДНЯ 08:38 2018-03-11T08:38:00+03:00

В Китае заявили, что не хотят торговой войны с США Фото: REUTERS

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Министр коммерции КНР Чжун Шань заявил, что Китай не намерен начинать торговую войну с США. По мнению Пекина, это крайне неэффективная мера по защите национальных интересов. Как заметил Шань, в торговых войнах «не бывает победителей».

«Они (торговые войны) лишь нанесут большой вред экономикам Китая, Соединенных Штатов и всего мира. Китайская сторона в этом не заинтересована и потому не будет выступать в качестве инициатора», - сказал глава министерства коммерции КНР.

Между тем Чжун Шань заверил, что Поднебесная способна дать ответ на любые вызовы и в состоянии защитить свои интересы. «Однако мы способны ответить на любые вызовы для защиты интересов нашей страны и народа», - цитирует китайского министра агентство «Синьхуа».

Напомним, ка сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 8 марта, президент США Дональд Трамп официально объявил, что Вашингтон вводит пошлины на импорт стали и алюминия. После этого и начались разговоры о возможных торговых войнах.