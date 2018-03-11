Результат боя Липинец - Гарсия: россиянин проиграл по очкам, отдав титул чемпиона мира IBF

СЕГОДНЯ 08:55 2018-03-11T08:55:13+03:00

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В Техасе завершился поединок за звание чемпиона мира по версии IBF среди профессионалов в весовой категории до 63,5 кг. В 12-раундовом бою между россиянином Сергеем Липинцом и американцем Майки Гарсией победа была отдана по решению судей боксеру из США.

Таким образом, 28-летний Липинец не смог защитить титул чемпиона, который он выиграл в бою, состоявшемся в ноябре 2017 года. Тогда россиянин побил Акихиро Кондо по очкам. Для него это - первое поражение в карьере при 13 победах, 10 из которых - нокаутом. Гарсия стал чемпионом мира в четвертой весовой категории. До этого он брал чемпионские пояса в категориях до 57,15 кг, до 58,9 кг, до 61,23 кг.

30-летний американец за свою профессиональную карьеру провел 38 поединков, выиграв все, а 30 из них - нокаутами.