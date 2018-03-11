2018-03-11T08:59:24+03:00
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Ласса в Гане

В ведомстве попросили россиян учитывать эту информацию при планировании путешествий
Дарья ИВАШКИНА
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Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Ласса в ГанеРоспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Ласса в ГанеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 11 марта, Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке Ласса в Гане и попросил учитывать эту информацию при планировании путешествий.

«Министерство здравоохранения Ганы подтвердило 1 февраля текущего года факт смерти от лихорадки Ласса человека, находившегося на лечении в Институте медицинских исследований Ногучи (NMIMR)», - говорится в сообщении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Как выяснилось, в феврале Минздрав Ганы предупредил о возможности вспышки лихорадки Ласса, так как к тому времени заболевание распространилось в нескольких странах Западной Африки. В том числе в Нигерии, где от инфекции, передающей через еду или предметы обихода, загрязненные испражнениями грызунов, умер 31 человек.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке норовирусной инфекции в Австралии и о вспышке холеры в Йемене.

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