Рогозин рассказал о модернизации МиГ-31 под «Кинжал»

СЕГОДНЯ 09:13 2018-03-11T09:31:09+03:00

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Вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал о модернизации самолетов МиГ-31 под гиперзвуковые ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал». По его словам, модернизация истребителя-перехватчика шла параллельно с разработкой «Кинжала».

«В качестве носителя "Кинжала" был выбран сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31. Работа по модернизации этого уникального сверхзвукового самолета, опередившего свое время, шла параллельно с разработкой самого оружия», - написал заместитель председателя российского правительства в своем микроблоге в Twitter.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее министерство обороны России выложило в сеть видео учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал». В частности, на опубликованных кадрах видно, как экипажи истребителя МиГ-31 готовятся к вылету. Стоит отметить, что пуск прошел штатно: гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне.