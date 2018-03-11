2018-03-11T09:19:30+03:00
Спорт

Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

В трех сетах он одолел итальянца Маттео Берреттини
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Даниил Медведев.Даниил Медведев.Фото: REUTERS
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22-летний российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в трех партиях в матче второго круга теннисного турнира ATP, который проходит в американском Индиан-Уэллсе. В трех сетах он одолел итальянца Маттео Берретини.

Итоговый счет матча по партиям - 6:7 (6:8), 7:5, 6:4 в пользу российского спортсмена. Следующий соперник Медведева по турниру пока не известен. Он определится в поединке испанца Пабло Карреньо Бусты и аргентинца Орасио Себальоса.

Два других теннисиста из России завершили выступления - Андрей Рублев проиграл американцу Тейлору Фрицу 4:6, 6:7 (4:7). А Евгений Донской проиграл Кевину Андерсену из ЮАР.

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