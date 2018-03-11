2018-03-11T09:54:27+03:00
В мире

Япония почтила жертв землетрясения 2011 года минутой молчания

Семь лет назад в результате разгула стихии погибли более 18 тысяч человек
Дарья ИВАШКИНА
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Япония почтила жертв землетрясения 2011 года минутой молчанияЯпония почтила жертв землетрясения 2011 года минутой молчанияФото: REUTERS
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В воскресенье, 11 марта, Япония почтила память погибших при землетрясении в 2011 году. В 14:46 по местному времени (08:46 мск) по всей стране была объявлена минута молчание: дело в том, что именно в это время семь лет назад произошел мощный подземный толчок, вызвавший разрушительную волну цунами.

Вообще, мероприятия в память о жертвах природного катаклизма проходят по всей Японии. Так, в Токио выступил премьер-министр страны Синдзо Абэ. В своей речи он пообещал продолжить углубление международного сотрудничества, направленного на борьбу со стихийными бедствиями, передает агентство Kyodo.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 11 марта 2011 года на северо-востоке Японии произошло одно из крупнейших землетрясений, вслед за которым пришла 14-метровая волна цунами. Тогда погибли более 18 тысяч человек. Кроме того, в результате разгула стихии была повреждена атомная электростанция «Фукусима-1», произошла утечка радиации, что привело к ядерному кризису.

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