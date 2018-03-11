В РФС прокомментировали сообщения о планах Британии призвать бойкотировать ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 11:15 2018-03-11T11:15:36+03:00

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В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали намерение Великобритании призвать союзников бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в РФ в случае, если «российский след» обнаружится в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как заметил первый вице-президент РФС Никита Симонян, западные страны «устроили из спорта политику». Более того, по его мнению, в настоящее время происходит «деградация» мирового спорта.

При этом Симонян отметил, что никаких доказательств причастности России к покушению на Скрипаля нет. «Пока ведь не установлено, кто отравил Скрипаля. Но уже вслед за Великобританией идут Япония, Польша и Австралия. Здесь можно только удивляться», - подчеркнул вице-президент РФС.

Также он заверил, что чемпионат мира по футболу в России состоится в любом случае, даже если какие-то государства решат его игнорировать. «Если даже эти страны, допустим, будут бойкотировать, то ничего страшного. Вместо них приедут другие, которые заняли последующие за ними места в отборочных играх», - сказал Симонян в беседе с RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее появилась информация о том, что Великобритания может призвать своих союзников бойкотировать ЧМ-2018 в России.