2018-03-11T12:38:22+03:00
В мире

Журналистка NBC заявила, что у Путина «есть что-то» на Трампа

При этом она выразила мнение, что глава нашего государства вряд ли испытывает сильную симпатию к нынешнему американскому лидеру
Дарья ИВАШКИНА
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Журналистка NBC Мегин Келли заявила, что у Путина «есть что-то» на ТрампаЖурналистка NBC Мегин Келли заявила, что у Путина «есть что-то» на ТрампаФото: Дмитрий СМИРНОВ
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Ведущая телеканала NBC Мегин Келли, которая ранее взяла интервью у президента РФ Владимира Путина, считает, что у главы нашего государства «есть что-то» на американского лидера Дональда Трампа - «какая-то информация», которую хозяин Белого дома не хотел бы предавать огласке.

«Я бы не сказала, что Путину нравится Трамп. Я не увидела этого в нем, но мне показалось, что у него что-то есть на Трампа», - сказала журналистка.

При этом она выразила мнение, что это «что-то» никак не связано со скандальным досье. По ее словам, скорее всего, речь идет о деньгах. «Полагаю, что речь идет о деньгах и о делах Трампа с россиянами в девяностых, его активах здесь, в США», - приводит слова Келли издание The Hill.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, ранее Мегин Келли заявила, что «перемудрить» президента России Владимира Путина невозможно. Как заметила ведущая американского телеканала, нынешний российский лидер очень умен и в любой компании будет самым умным человеком.

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