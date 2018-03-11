2018-03-11T13:30:33+03:00
В мире

Немецкий политик рассказал, как Берлин поставил на место посла Украины

Власти Германии не выдержали постоянных жалоб представителя незалежной
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments36
Немецкий политик рассказал, как Берлин поставил на место посла УкраиныНемецкий политик рассказал, как Берлин поставил на место посла УкраиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Германии поведали о том, как поставили на место посла Украины Андрея Мельника. Как рассказал глава фракции партии «Левые» в регионе Оснабрюк и руководитель проекта «Народная дипломатия» в ФРГ Андреас Маурер, Берлину пришлось призвать представителя незалежной «делать свою дипломатическую работу» из-за его постоянных жалоб из-за посещения немецкой делегацией Крыма и Донбасса.

Кроме того, по словам Маурера, президент Украины Петр Порошенко ранее несколько раз просил канцлера Германии Ангелу Меркель наказать депутатов за посещение российского полуострова.

Причем эти действия посла и лидера незалежной немецкий депутат назвал «абсурдными». «Это настолько абсурдно. Это, может быть, работает на Украине, где нет законодательства, где беззаконие, где есть какие-то "правые секторы" (запрещенная в России экстремистская организация "Правы сектор")», - заявил Маурера в своем видеообращении, опубликованном на Youtube.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, немецкие депутаты уже не раз посещали Крым с деловыми визитами. Например, 3 февраля на полуостров прибыли депутаты от правой партии «Альтернатива для Германии».

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Сергей Собянин: Путин стал более естественным и открытым
Восточную Гуту покинула первая организованная группа мирных жителей
Китайский депутат: поправки о сроках полномочий председателя КНР консолидируют власть, а не создают раздоры
Путин вспомнил об обстреле своего вертолета во время поездки в Чечню в 2000 году
Путин рассказал о подвиге ефрейтора Портнягина, принявшего неравный бой с террористами в Сирии
Путин: Гибель АПЛ «Курск» была следствием общего плачевного состояния ВС РФ в 2000 году
Питерский "Зенит" сыграл вничью 0:0 с "Ростовом" в гостях
Андрей Аршавин опять забивает голы
Медведев рассказал о «чувстве локтя» в отношениях с Путиным
Путин рассказал о «захвате» самолета незадолго до открытия Олимпиады-2014
Могерини: ЕС поддерживает ввод миротворцев в Донбасс, если это поможет реализацию Минских соглашений
Путин рассказал о том, чего нельзя прощать
«С ума сошли?»: Путин полностью исключил возможность передачи Крыма Украине
Замминистра ЖКХ: В течение пяти лет в России автоматизируют учет коммунальных услуг
В Госдуме прокомментировали слова Яроша о «захвате территорий России»
Мэрия Вильнюса потребовала убрать российские воинские мемориалы с кладбища
Журналистка NBC заявила, что у Путина «есть что-то» на Трампа
К свадьбе принца Гарри и Меган Маркл выпустят поющие гимн презервативы
Китайские депутаты разрешили председателю КНР править бессрочно
В Совфеде пообещали ответить на британский «список Магнитского»
В РФС прокомментировали сообщения о планах Британии призвать бойкотировать ЧМ-2018
В Беларуси началось досрочное выездное голосование на выборах президента РФ
Ткачев: Россия в ближайшее время может начать поставки мяса, молока и рыбы в Турцию
Александр Рыбак снова представит Норвегию на «Евровидении»