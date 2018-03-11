Немецкий политик рассказал, как Берлин поставил на место посла Украины

СЕГОДНЯ 13:30 2018-03-11T13:30:33+03:00

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В Германии поведали о том, как поставили на место посла Украины Андрея Мельника. Как рассказал глава фракции партии «Левые» в регионе Оснабрюк и руководитель проекта «Народная дипломатия» в ФРГ Андреас Маурер, Берлину пришлось призвать представителя незалежной «делать свою дипломатическую работу» из-за его постоянных жалоб из-за посещения немецкой делегацией Крыма и Донбасса.

Кроме того, по словам Маурера, президент Украины Петр Порошенко ранее несколько раз просил канцлера Германии Ангелу Меркель наказать депутатов за посещение российского полуострова.

Причем эти действия посла и лидера незалежной немецкий депутат назвал «абсурдными». «Это настолько абсурдно. Это, может быть, работает на Украине, где нет законодательства, где беззаконие, где есть какие-то "правые секторы" (запрещенная в России экстремистская организация "Правы сектор")», - заявил Маурера в своем видеообращении, опубликованном на Youtube.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, немецкие депутаты уже не раз посещали Крым с деловыми визитами. Например, 3 февраля на полуостров прибыли депутаты от правой партии «Альтернатива для Германии».