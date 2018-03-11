Могерини: ЕС поддерживает ввод миротворцев в Донбасс, если это поможет реализацию Минских соглашений

СЕГОДНЯ 15:24 2018-03-11T15:24:31+03:00

В Брюсселе считают, что мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить доступ ко всей территории Украины, в том числе к приграничным с Россией районам

Изменить размер текста: A A

Евросоюз поддерживает ввод миротворцев в Донбасс, если это поспособствует реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Она напомнила, что решение о миротворческой миссии принимает не ЕС, а Совет Безопасности ООН.

«Мы хотели бы, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине имела полный доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы, в соответствии со своим мандатом. Если бы миссия, согласованная Советом Безопасности ООН, могла бы всё это ускорить и помочь продвижению реализации Минских соглашений, мы бы, конечно, были только за», - отмеила Могерини.

Дипломат подчеркнула, что именно минские договоренности представляют собой план по урегулированию конфликта в Донбассе, и их реализацию должна быть продолжена.

Как сообщал ранее сайт «КП», идею размещения миротворцев в Донбасс поддерживают как в России, так и на Украине. По мнению Москвы, такая миссия должна обеспечить безопасность специалистов ОБСЕ на линии соприкосновения конфликтующих сторон. При этом ввод контингента возможен только с согласия властей ДНР и ЛНР.

Киев настаивает на более широком мандате, который включал бы всю территорию Донбасса, и в первую очередь контроль российско-украинской границы.