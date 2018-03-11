Андрей Аршавин опять забивает голы

СЕГОДНЯ 16:11 2018-03-11T16:11:42+03:00

В конце 2017 года футболист, которому в мае исполнится 37 лет, продлил контракт с до конца сезона с алматинской командой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Экс-капитан сборной России по футболу продолжает забивать. В первом же туре чемпионата страны Аршавин, выйдя на замену, решил исход матча с «Кызыл-Жаром». «Кайрат» по ходу матча проигрывал (1:0), но на 80-й минуте бразилец Исаэл сравнял счет, а на 87-й российский полузащитник поставил окончательную точку в матче - 2:1.

Напомним, что Аршавин перешел в «Кайрат» (Алма-Ата) в ноябре 2015 года и провел в команде два полных сезона. «Кайрат» за это время дважды становился серебряным призером первенства и выиграл Кубок страны. Аршавин по итогам 2016 года был признан лучшим иностранным футболистом Казахстана. За два сезона Андрей забил 22 мяча и сделал 21 голевую передачу.

В конце 2017 года футболист, которому в мае исполнится 37 лет, продлил контракт с до конца сезона с алматинской командой. Ранее сообщалось, что Аршавин получает в «Кайрате» порядка 1 миллиона долларов в год.