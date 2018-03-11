2018-03-11T16:20:07+03:00
Спорт

Питерский "Зенит" сыграл вничью 0:0 с "Ростовом" в гостях

Поединок 22 тура чемпионата России не принес голов одному из лидеров Премьер-Лиги
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Питерский "Зенит" сыграл вничью 0:0 с "Ростовом". Фото: Валерий Матыцин/ТАССПитерский "Зенит" сыграл вничью 0:0 с "Ростовом". Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Изменить размер текста:

Футболисты питерского "Зенита" не смогли одержать победу в выездной игре 22 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. В Ростове-на-Дону они сыграли 0:0 с хозяевами поля.

Встречу из-за дисквалификаций пропускали три человека - Доменико Кришито, Леандро Паредес и Александр Ерохин. По ходу поединка травмы получили Эммануэль Маммана, Далер Кузяев и Андрей Лунев.

Сыграв вничью 0:0, "Зенит" с 39 очками стал третьим в чемпионате России по футболу. "Ростов" при 26 баллах - десятый в турнирной таблице Премьер-Лиги.

Следующая игра у "Зенита" была перенесена с 18 марта на 1 апреля - питерцы сразятся с "Динамо". А вот "Ростов" 17 марта проведет поединок 23 тура в гостях против тульского "Арсенала".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Сергей Собянин: Путин стал более естественным и открытым
Восточную Гуту покинула первая организованная группа мирных жителей
Китайский депутат: поправки о сроках полномочий председателя КНР консолидируют власть, а не создают раздоры
Путин вспомнил об обстреле своего вертолета во время поездки в Чечню в 2000 году
Путин рассказал о подвиге ефрейтора Портнягина, принявшего неравный бой с террористами в Сирии
Путин: Гибель АПЛ «Курск» была следствием общего плачевного состояния ВС РФ в 2000 году
Андрей Аршавин опять забивает голы
Медведев рассказал о «чувстве локтя» в отношениях с Путиным
Путин рассказал о «захвате» самолета незадолго до открытия Олимпиады-2014
Могерини: ЕС поддерживает ввод миротворцев в Донбасс, если это поможет реализацию Минских соглашений
Путин рассказал о том, чего нельзя прощать
«С ума сошли?»: Путин полностью исключил возможность передачи Крыма Украине
Замминистра ЖКХ: В течение пяти лет в России автоматизируют учет коммунальных услуг
В Госдуме прокомментировали слова Яроша о «захвате территорий России»
Немецкий политик рассказал, как Берлин поставил на место посла Украины
Мэрия Вильнюса потребовала убрать российские воинские мемориалы с кладбища
Журналистка NBC заявила, что у Путина «есть что-то» на Трампа
К свадьбе принца Гарри и Меган Маркл выпустят поющие гимн презервативы
Китайские депутаты разрешили председателю КНР править бессрочно
В Совфеде пообещали ответить на британский «список Магнитского»
В РФС прокомментировали сообщения о планах Британии призвать бойкотировать ЧМ-2018
В Беларуси началось досрочное выездное голосование на выборах президента РФ
Ткачев: Россия в ближайшее время может начать поставки мяса, молока и рыбы в Турцию
Александр Рыбак снова представит Норвегию на «Евровидении»