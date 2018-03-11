Питерский "Зенит" сыграл вничью 0:0 с "Ростовом" в гостях

СЕГОДНЯ 16:20 2018-03-11T16:20:07+03:00

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Футболисты питерского "Зенита" не смогли одержать победу в выездной игре 22 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. В Ростове-на-Дону они сыграли 0:0 с хозяевами поля.

Встречу из-за дисквалификаций пропускали три человека - Доменико Кришито, Леандро Паредес и Александр Ерохин. По ходу поединка травмы получили Эммануэль Маммана, Далер Кузяев и Андрей Лунев.

Сыграв вничью 0:0, "Зенит" с 39 очками стал третьим в чемпионате России по футболу. "Ростов" при 26 баллах - десятый в турнирной таблице Премьер-Лиги.

Следующая игра у "Зенита" была перенесена с 18 марта на 1 апреля - питерцы сразятся с "Динамо". А вот "Ростов" 17 марта проведет поединок 23 тура в гостях против тульского "Арсенала".