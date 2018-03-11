Путин: Гибель АПЛ «Курск» была следствием общего плачевного состояния ВС РФ в 2000 году

СЕГОДНЯ 16:21 2018-03-11T16:25:41+03:00

Российский лидер напомнил, что в то время страна испытывала огромные экономические и социальные сложности, которые не могли не сказаться на армии и флоте

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Гибель атомного подводного крейсера «Курск» в 2000 году была следствием общего плачевного состояния российских вооруженных сил в то время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью для фильма журналиста Андрея Кондрашова «Путин».

Фильм был опубликован журналистом Дмитрием Киселевым на его странице в социальной сети «Одноклассники».

«Что греха таить: мы же знаем, в каком состоянии тогда находились вооруженные силы. Откровенно говоря, ничего удивительного нет. Но трагедия колоссальная, столько людей погибло», - сказал президент.

Он отметил, особенно трудную ситуацию в военно-морском флоте в те дни: денежное довольствие было минимальным и выплачивалось нерегулярно, обеспечение жильем военнослужащих и гражданского персонала полностью прекратилось.

«После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется - это все не могло не коснуться армии. И трагедия «Курска» - это тоже проявление общего состояния вооруженных сил», - напомнил Путин.

Позже расследование установило, что во время учений в торпедном отсеке подводного крейсера «Курск» произошел взрыв, который вызвал пожар и детонацию боеприпасов.

«Корпус практически лопнул, и, конечно, это нельзя забыть», - добавил Путин.

По словам российского лидера, в дни трагедии он только приступил к исполнению обязанностей главы государства, и даже не знал, что Северный флот проводит серьезные учения.

«Министр обороны позвонил и сообщил, что мы потеряли лодку, но обнаружили уже и начинаем работу. Было не понятно, что происходит что-то трагическое, но потом это развернулось в полном объеме и в полный рост», - поделился воспоминанием президент.

Напомним, «Курск» затонул 12 августа 2000 года в 175 км от Североморска. Все 118 членов экипажа погибли. Согласно выводам комиссии, которая расследовала трагедию в течение двух лет, причиной катастрофы стал взрыв торпеды в носовом отсеке.