2018-03-11T16:49:58+03:00
Политика

Путин рассказал о подвиге ефрейтора Портнягина, принявшего неравный бой с террористами в Сирии

Российский военнослужащий приготовился совершить самоподрыв, чтобы не попасть в плен к боевикам
Денис СУХОВ
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Путин рассказал о подвиге ефрейтора Портнягина, принявшего неравный бой с террористами в СирииПутин рассказал о подвиге ефрейтора Портнягина, принявшего неравный бой с террористами в СирииФото: Архив "КП"
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Президент РФ Владимир Путин рассказал о подвиге российского военнослужащего Дениса Портнягина, который принял неравный бой с террористами в Сирии и был готов совершить самоподрыв, чтобы избежать плена.

Ефрейтор Портнягин был в составе группы спецназа, которая вступила в бой с террористами 16 августа 2017 года. Подробностями схватки президент поделился во время интервью для фильма журналиста Андрея Кондрашова «Путин».

«Их было-то всего четыре или пять человек — это группа сил спецоперации, которая занималась наводкой авиации нашей. Неожиданная атака боевиков, регулярная армия отошла, некоторые подразделения сирийской армии. Наши остались. Приняли этот бой», - рассказал президент.

В ходе столкновения командир группы и второй офицер получили ранения, и Портнягин взял всю боевую работу на себя. Отразив несколько атак, он запросил помощь и артиллерийскую поддержку, причем дал очень точное целеуказание.

«А когда возникла опасность их захвата, пленения, он просто приготовился к подрыву, чтобы не попасть в руки боевиков. Больше того, еще вызвал огонь практически на себя», - добавил президент.

Минометным огнем и ударами авиации боевиков удалось отбросить,и группа Порнягина была благополучно эвакуирована подоспевшими на помощь военнослужащими российский Сил специальных операций.

«Герои, конечно. Если они не герои, то кто? Я знаю, что в наших вооруженных силах много таких людей», - подчеркнул Путин.

"Путин". Новый фильм Андрея Кондрашова!.

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